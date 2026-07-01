Sprawa aresztu Zbigniewa Ziobry. Jest decyzja warszawskiego sądu

Sąd Okręgowy w Warszawie podtrzymał środową decyzję o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec Zbigniewa Ziobry. Informację tę potwierdziła sędzia Anna Ptaszek, rzeczniczka sądu do spraw karnych. Tym samym prawomocną stała się lutowa decyzja Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa, który przychylił się do wniosku Prokuratury Krajowej.

Droga do ekstradycji z USA

Prawomocne postanowienie o areszcie ma kluczowe znaczenie dla dalszych kroków prokuratury. Jak wyjaśniał przed posiedzeniem prokurator Piotr Woźniak, posiadanie prawomocnej decyzji o areszcie znacząco zwiększa szanse na powodzenie wniosku o ekstradycję z USA. Choć formalnie nie jest to wymóg bezwzględny, praktyka amerykańska pokazuje, że wnioski bez takiego orzeczenia rzadko kończą się sukcesem.

Sprawa Funduszu Sprawiedliwości

Zbigniew Ziobro posiada status podejrzanego w szeroko zakrojonym śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura stawia mu łącznie 26 zarzutów, w tym:

Wydawanie podwładnym poleceń łamania prawa w celu zapewnienia dotacji wybranym podmiotom.

Bezpośrednią ingerencję w proces przygotowywania ofert konkursowych.

Dopuszczanie do przyznawania środków finansowych podmiotom, które nie spełniały wymaganych kryteriów.

Losy byłego ministra

Przypomnijmy, że w lutym, w momencie wydania pierwszej decyzji o areszcie, Zbigniew Ziobro przebywał na Węgrzech, gdzie korzystał z ochrony międzynarodowej nadanej przez rząd Viktora Orbana. Po przegranych przez Orbana wyborach, 10 maja 2026 roku, były minister poinformował o przeniesieniu się do USA. Ziobro konsekwentnie oświadcza, że nie uciekł z Polski, a jego pobyt za granicą opiera się na dokumencie azylowym uzyskanym na Węgrzech. Obrońcy byłego szefa MS zapowiadali zaskarżenie decyzji o areszcie niemal natychmiast po jej ogłoszeniu w lutym.