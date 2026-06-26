Nocne głosowanie w Warszawie. Radni zdecydowali, czy Trzaskowski zachowa stanowisko

Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski uzyskał absolutorium Rady Warszawy za wykonanie budżetu za 2025 r. Zdecydowali o tym w piątek nad ranem radni mającej większość w radzie Koalicji Obywatelskiej. Przeciw był opozycyjny klub Prawa i Sprawiedliwości oraz klub Lewica - Miasto Jest Nasze - Wspólne Jutro. Zanim doszło do głosowania skarbnik miasta Marzanna Krajewska przedstawiła sytuację budżetową miasta w 2025 roku. Radni niezrzeszeni: Paweł Lech wstrzymał się od głosu, radny Maciej Binkowski (Konfederacja) zagłosował przeciw.

Trzaskowski o stanie Warszawy - raport za rok 2025

Wcześniej prezydent stolicy zaprezentował radnym raport o stanie miasta za rok 2025, w którym podsumowano m.in wszystkie ubiegłoroczne inwestycje oraz sytuację finansową. "Dzisiejsza Warszawa pędzi i tętni niesamowitą energią. Trwają wielkie budowy, nowe odcinki metra, nowe linie tramwajowe, zielone place, przebudowane są arterie dzielnic" - mówił Trzaskowski. Podkreślił, że wie, iż tempo i ilość tych zmian jest uciążliwa, ale jest to cena wspólnej ambicji, by dogonić najlepsze metropolie świata.

Trzaskowski: Warszawa buduje bezpieczeństwo

"W całym tym inwestycyjnym przyspieszeniu ani na moment nie zapominamy, co jest dla nas absolutnie najważniejsze, a mianowicie o człowieku. To jest oś wszystkiego, co robię jako prezydent naszego miasta" - dodał prezydent Warszawy. Zaznaczył, że są trzy filary na których buduje Warszawę: bezpieczeństwo, ludzie, czyli demografia i silne dzielnice oraz wygoda transportu.

Trzaskowski: decyzje podejmujemy wspólnie

"Warto posłuchać tych, co przyjeżdżają do Warszawy. Oni widzą tę zmianę, zaczynają ją dostrzegać również mieszkańcy. Widzą, że Warszawa staje się dzisiaj miastem funkcjonalnym, bezpiecznym, czystym, zielonym, że jest dla mieszkańców. A nie zawsze tak było" - ocenił. Podkreślił, że każda decyzja jest trudna i są tacy, którzy nie podejmują decyzji i czekają na to, co wydarzy się następnego dnia. "Moja filozofia jest zupełnie inna, my te decyzje podejmujemy. I dlatego zwracam się do wysokiej rady z prośbą o udzielnie absolutorium i wspólne, stabilne finansowanie projektów, które odpowiadają na potrzeby demograficzne miasta, gwarantują bezpieczeństwo i każdego dnia podnoszą komfort życia mieszkańców. Po prostu starajmy się od czasu do czasu cokolwiek zrobić razem, a najlepiej róbmy wszystko razem - dla Warszawy" - zwrócił się do radnych. Wystąpienie prezydenta radni KO nagrodzili oklaskami.

Tak głosował klub KO ws. Trzaskowskiego

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sławomir Potapowicz (KO) podkreślił, że klub radnych KO zagłosuje za udzieleniem wotum zaufania prezydentowi. "To, co wydaje mi się charakterystyczne i co kształtuje naszą, pana prezydenta i Koalicji Obywatelskiej wizję Warszawy, a co przebija z przekazanego radnym raportu to przekonanie (...), że budujemy stolicę nowoczesną, bezpieczną i przyjazną dla każdego" - zaznaczył. Podkreślił, że rozwój Warszawy nie jest skupiony jedynie w centralnej części miasta, ale promieniuje także na dzielnice obrzeżne. Dodał, że raport należy też oceniać z perspektywy finansów miasta, realizacji celów strategicznych i jakości usług publicznych. - W każdym z tych aspektów sytuacja miasta jest wyjątkowo korzystna, wyjątkowo dobra - wskazał.

PiS krytykuje Trzaskowskiego

W imieniu klubu radnych PiS głos zabrał Tomasz Herbich. "Niektóre osoby namawiały mnie i nie sposób powiedzieć, że nie miałoby takie rozwiązanie swojego uroku, żeby to wystąpienie klubowe sprowadzić do jednego zdania, że w sytuacji, w jakiej się znajdujemy, oczywiście to wotum zaufania panu prezydentowi nie może być udzielone" - powiedział. Przypomniał o sprawie Szpitala Południowego, mówił o upolitycznionych radach nadzorczych. Skomentował też wypowiedź prezydenta Warszawy o rozwoju miasta. "Jeżeli zadamy sobie pytanie, czy Polacy i Warszawiacy uczynili w ciągu 30 lat historyczny skok cywilizacyjny, to odpowiedź na to pytanie brzmi - tak. Ale jeśli zadamy pytanie, czy władza samorządowa reprezentowana przez pana prezydenta, uczyniła taki skok, to odpowiedź brzmi - zdecydowanie nie" - stwierdził. Ocenił, że główne inwestycje w mieście pojawiały się kilkanaście lat temu, a miasto teraz prowadzi zachowawczą politykę rozwojową w zakresie inwestycji. Podał też przykłady opóźnionych projektów: modernizacji Trasy Łazienkowskiej czy Sali Kongresowej.

Lewica punktuje błędy Trzaskowskiego

Szefowa klubu Lewica - Miasto Jest Nasze - Wspólne Jutro Agata Diduszko-Zyglewska pozytywnie oceniła m.in. finanse miasta, rozwój komunikacji miejskiej, czy zmiany w centrum miasta. Wskazała jednak na problem pustoszejącego Śródmieścia ze względu na wysokie koszty życia. Negatywnie oceniła też m.in. brak uchwały krajobrazowej, ignorowanie głosu mieszkańców np. w pracach nad planem ogólnym, wciąż nierozwiązany problem dzików w mieście, cięcia tras autobusowych na obrzeżach czy też sposób procedowania nocnego zakazu sprzedaży alkoholu. "Jest w tym jakiś chaos, brak równowagi i wydaje nam się, że po prostu ta sytuacja się nie polepsza, a nawet niestety w kontekście sytuacji, którą omawialiśmy przez wiele godzin, że obraz ogólny jest dzisiaj gorszy niż był w zeszłym roku, co jest oczywiście dla nas niesłychanie smutne. Ale w związku z tym na pewno nie będziemy w stanie w tym roku pozytywnie odnieść się do kwestii przyznania absolutorium" - podkreśliła.

Później głos zabierali radni, przedstawiając konkretne, szczegółowe problemy, z którymi zgłaszają się do nich mieszkańcy, m.in. dotyczące uchwały krajobrazowej, odbioru śmieci, spadającej liczby pasażerów w komunikacji miejskiej, polityki mieszkaniowej, likwidacji bazarków, graffiti, czy też problemu z dojazdem pogotowia ratunkowego i utworzenia korytarza życia przez zwężenia ulic w centrum. Poruszony został również temat piaskarni nad Wisłą, które według radnego MJN Jana Mencwela powodują wysychanie rzeki.

Prezydent Trzaskowski odpowiadając na pytania przyznał, że nie na wszystkie odpowiedział wyczerpująco. "Moim zadaniem jest tworzyć Warszawę dla ludzi, którzy mieszczą się pomiędzy skrajnymi poglądami. To nie jest proste, ale jest to mój chleb powszedni - podkreślił w swoim wystąpieniu.